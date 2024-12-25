İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2025? | En düşük (taban), en yüksek (tavan) işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2025? | Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldı. Bu kapsamda yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından işsizlik maaşı da yeniden hesaplandı. Çalışanın aldığı maaş ile orantılı olarak, işten kovulması halinde ödenen işsizlik maaşının 2025 taban ve tavan ödeme miktarını sizler için derledik.

EN DÜŞÜK (TABAN) İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında işsizlik maaşı tabanı 7 bin 940 lira 33 kuruş olarak veriliyordu. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk artışın ardından işsizlik maaşı da yüzde 30 oranında arttı. Böylece 2025 işsizlik en düşük taban maaşı 10 bin 322 lira 42 kuruş oldu.

EN YÜKSEK (TAVAN) İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında işsizlik maaşı tavanı 15 bin 880 lira 66 kuruş olarak veriliyordu. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk artışın ardından işsizlik maaşı tavanı da yüzde 30 oranında arttı. Böylece 2025 işsizlik en yüksek tavan maaşı 20 bin 644 lira 85 kuruş oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR'un resmi internet sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:

👉Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

👉Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

👉Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

👉Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak