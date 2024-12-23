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Haberler Haberler Asgari ücret son toplantı (4. toplantı) ne zaman, hangi gün? - Asgari ücret 2025 açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret son toplantı (4. toplantı) ne zaman, hangi gün? - Asgari ücret 2025 açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milyonların gözü yeni asgari ücret miktarına çevrildi. Asgari Ücret Komisyonu her yıl sonunda 4 kez toplanıyor ve son toplantı sonrası yeni rakam netleşiyor. Peki, Asgari ücret son toplantı (4. toplantı) ne zaman, hangi gün? Asgari ücret 2025 açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 17:00
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Asgari ücret son toplantı (4. toplantı) ne zaman, hangi gün? - Asgari ücret 2025 açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? | Asgari ücret 2025 zam oranını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Hükümet, işveren ve işçi kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantıda da rakam telaffuz edilmediğini bildirdi. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada para talep eden taraf olduğu için ilk teklifi hükümetten beklediklerini dile getirdi. Peki 2025 asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

2025 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTI TARİHİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Ancak son toplantının 24 Aralık Salı veya 25 Aralık Çarşamba günü yapılması bekleniyor.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Komisyon toplantısında yine rakam gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta sonuç gelecektir diye düşünüyoruz, temennimiz milletin biraz rahatlayacağı bir ücret gelmesi yönünde" dedi. Öte yandan Ağar, önümüzdeki hafta hem tekliflerin yapılacağını hem de asgari ücret zammının belirlenebileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI KAÇ OTURUM?

Asgari ücret toplantısı, son yıllarda 3 oturum olarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz senelerde yılın son ayında, 4 kez yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında 3 oturum olarak yapıldı. Ancak bu sene toplantıların kaç oturum süreceği bilinmiyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3. toplantıda teklif verilmesinin beklendiğini belirterek, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

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