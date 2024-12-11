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Haberler Haberler Deprem son dakika! | 11 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 11 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 11 Aralık Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 11 Aralık 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 08:01 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 08:10
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Deprem son dakika! | 11 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 11 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 11 Aralık Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

11 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

2024.12.11 05:24:44 2.9 CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA)

2024.12.11 05:07:46 3.3 SURIYE

2024.12.10 23:25:56 3.0 BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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