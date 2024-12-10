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Haberler Haberler SED YARDIMI ARALIK 2024 | SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

SED YARDIMI ARALIK 2024 | SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Aralık ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili bekleyiş sürerken araştırmalar da hız kazandı. SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 23:21 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 23:40
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SED YARDIMI ARALIK 2024 | SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET SED ÖDEMESİ SORGULAMA 2024 | Her ay düzenli olarak hesaplara yatan SED yardımı için Aralık ayı ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı. SED yardımı maddi durumu elverişsiz ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılıyor. 2024 yılı için ödemeler zamlı olarak yapılıyor. Peki, Aralık ayı SED yardımı ödemeleri hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Güncel bilgileri sizler için derledik.

SED YARDIMI ZAMLANDI MI 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 18 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere ekonomik destek sağlamak için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları, 2024 yılında zamlı olarak ödeniyor.

SED YARDIMI 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıktı.

ARALIK AYI SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SED ödemelerinin tarihine ilişkin açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Öte yandan ödemeler genellikle ay ortasında yatırılıyor.

e-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

📍Dilekçe

📍T.C. Kimlik Numarası beyanı,

📍Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

📍İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SED YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

📌Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

📌Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

📌Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

📌Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

📌Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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