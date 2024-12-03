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Haberler Haberler ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? - ÖSYM ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? - ÖSYM ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların uygun puanı alabilmek için girdiği ALES her yıl 3 kez düzenleniyor. Bu yılın son sınavı 17 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Sonuçlar için bekleyiş sürerken ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. ÖSYM ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 21:30
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ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? - ÖSYM ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim görmek isteyen adaylar için uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncüsü, 17 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar 100 soruya 150 dakikada doğru cevap vermek için birbiriyle yarışırken ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ALES/3 sonuç sorgulama - ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI konuları, arama motorlarında en çok aratılan arasında yerini aldı. İşte detaylar...

ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 17 Kasım 2024 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 6 Aralık Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde son kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

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