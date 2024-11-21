POMEM 32. Dönem başvuru ekranı | Lisans, önlisans 12 bin polis alımı ön başvuru nasıl, nereden yapılır?

POMEM 32. Dönem ön başvuru ekranı açıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden 12 bin polis alımı yapılacağını duyurmasının ardından başvurular, 21 Kasım Perşembe günü itibarıyla resmen başladı. Saat 09.00 itibarıyla açılan başvuru ekranı ve başvuruya dair bilgileri sizler için derledik.

POMEM 32. DÖNEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LİSANS, ÖNLİSANS 12 BİN POLİS ALIMI ÖN BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 09 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

e-DEVLET 12 BİN POLİS ALIMI ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

POMEM 12 BİN POLİS ALIMI TABAN PUANLARI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacaktır.