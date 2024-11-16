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Haberler Haberler Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama...

Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama...

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen eski milli futbolcum Tayfur Havutçu rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu bir süredir kanser tedavisi görüyor. | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 15:19
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Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu olan ve bir dönem Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan Tayfur Havutçu'dan yoğun bakıma kaldırıldı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Havutçu'nun, kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

TAYFUR HAVUTÇU'NUN EŞİ NESLİHAN HAVUTÇU'DAN AÇIKLAMA

Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte. Yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır.TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı. Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı.

Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı. 54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.

KOCAELİSPOR AÇIKLAMA YAPTI

Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu'nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız." ifadelerini kullandı.

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