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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 12 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 12 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 12 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 10:00
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Bim aktüel katalog 12 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Milka Sütlü Çikolata Kaplamalı Çilek Dolgulu Çikolata 300 g: 99 TL

Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g: 95 TL

Karina Üzümlü ve Fındıklı Almanya Çikolatası 100 g: 39,50 TL

Schogetten Fındıklı Beyaz Almanya Çikolatası 100 g: 45 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg: 109 TL

Yörsan 5 kg Az Yağlı Yoğurt: 139 TL

Güney Tereyağı 1000 g: 259 TL

Yörsan 170 ml Yarım Yağlı Ayran: 4,75 TL

Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 239 TL

Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g: 34,50 TL

Yelken Tam Yağlı Dilimli Klasik Beyaz Peynir 450 g: 129 TL

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