Bim aktüel katalog 12 Kasım | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Milka Sütlü Çikolata Kaplamalı Çilek Dolgulu Çikolata 300 g: 99 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g: 95 TL
Karina Üzümlü ve Fındıklı Almanya Çikolatası 100 g: 39,50 TL
Schogetten Fındıklı Beyaz Almanya Çikolatası 100 g: 45 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg: 109 TL
Yörsan 5 kg Az Yağlı Yoğurt: 139 TL
Güney Tereyağı 1000 g: 259 TL
Yörsan 170 ml Yarım Yağlı Ayran: 4,75 TL
Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 239 TL
Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g: 34,50 TL
Yelken Tam Yağlı Dilimli Klasik Beyaz Peynir 450 g: 129 TL