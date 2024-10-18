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ÖZYES - BESYO KYK YURT BURS BAŞVURU EKRANI 2024 | Özel Yetenek KYK başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Spor Bilimleri Fakülteleri'nde okuyacak özel yetenek öğrencileri için KYK yurt ve burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile ÖZYES öğrencilerinin 22 Ekim gün sonuna kadar başvuruda bulunabileceği belirtilirken arama motorlarında 'Özel Yetenek KYK başvurusu nereden, nasıl yapılır?' sorusu araştırılıyor. ÖZYES-BESYO KYK yurt ve burs başvuru ekranı ile detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 15:50
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ÖZYES - BESYO KYK YURT BURS BAŞVURU EKRANI 2024 | Özel Yetenek KYK başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÖZYES - BESYO KYK YURT BURS BAŞVURU | Spor Bilimleri Fakültesi'ne gidecek özel yetenekli öğrenciler için ÖZYES kayıtları 15 Ekim itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı son duyuru ile özel yetenekli öğrencilerin yurt ve burs/kredi başvurularının da 18 Ekim Cuma günü itibarıyla başladığını belirtti. Peki Özel Yetenek KYK başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

2024 ÖZYES - BESYO KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteye Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusuna göre, ÖZYES öğrencileri başvurularını 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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2024 ÖZYES - BESYO KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL YETENEK KYK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

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Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

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