ÖZYES - BESYO KYK YURT BURS BAŞVURU EKRANI 2024 | Özel Yetenek KYK başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÖZYES - BESYO KYK YURT BURS BAŞVURU | Spor Bilimleri Fakültesi'ne gidecek özel yetenekli öğrenciler için ÖZYES kayıtları 15 Ekim itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı son duyuru ile özel yetenekli öğrencilerin yurt ve burs/kredi başvurularının da 18 Ekim Cuma günü itibarıyla başladığını belirtti. Peki Özel Yetenek KYK başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

2024 ÖZYES - BESYO KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024-2025 eğitim öğretim döneminde üniversiteye Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusuna göre, ÖZYES öğrencileri başvurularını 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

2024 ÖZYES - BESYO KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL YETENEK KYK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.