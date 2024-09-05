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KYK YURT TİPLERİ | Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 KYK kaç kişilik? Ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarında barınmak için başvuruda bulunan ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler için başvuru sonuçları erişime açıldı. KYK yurtlarının Tip 1-2, Tip 3-4 ve Tip 5-6 olarak ayrılması sebebiyle adaylar, arama motorlarında 'KYK yurt tipleri, Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 KYK kaç kişilik? Ücreti ne kadar?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:26
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KYK YURT TİPLERİ | Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 KYK kaç kişilik? Ücreti ne kadar?

KYK YURT TİPLERİ | Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan devlet yurtları için başvuru sonuçları açıklandı. Üniversite eğitimi süresince öğrencilere konaklama imkânı sunan ve uygun fiyatlarla barınma, yemek ve sosyal imkanlar sağlayan KYK yurtlarında kalacak öğrenciler, yurt tipleri için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

TİP 1 - 2 KYK YURDU KAÇ KİŞİLİK? ÜCRETİ NE KADAR?

1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda öğrencilerin yemek hakkından yararlanabilmeleri adına belli bir limitleri vardır. Bu limiti aşan öğrenciler, öğün başına aştıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar. Aylık ödemesi 345 - 405 TL'dir.

TİP 3 - 4 KYK YURDU KAÇ KİŞİLİK? ÜCRETİ NE KADAR?

3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi 405 - 480 TL'dir.

TİP 5 - 6 KYK YURDU KAÇ KİŞİLİK? ÜCRETİ NE KADAR?

En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Aylık ödemesi 510 - 570 TL'dir.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şöyle açıklanmıştı:

  • TİP 1: 345 ₺
  • TİP 2: 405 ₺
  • TİP 3: 405 ₺
  • TİP 4: 480 ₺
  • TİP 5: 510 ₺
  • TİP 6: 570 ₺

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