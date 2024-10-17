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Güngörmez nedir? Güngörmez etin neresi?

MasterChef yeni sezonda düellolar devam ediyor. Bu hafta ana malzeme olarak güngörmez kullanıldı. İzleyiciler ise Güngörmez nedir? Güngörmez etin neresi? sorguları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 22:40
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Güngörmez nedir? Güngörmez etin neresi?

Etin kaba yağları çıkartılıp temizlendikten sonra en lezzetli haliyle dana güngörmez elde edilir. Peki, Güngörmez nedir? Güngörmez etin neresi? Dana güngörmez nasıl pişirilir? İşte detaylar...

Dana Güngörmez Nedir?

Pınar Kasap'ın seçkin lezzetleri arasında yer alan Pınar Dana Güngörmez mermerimsi görünümü ile lezzetli bir ettir. Peki güngörmez hayvanın neresi? Dana güngörmez; dananın antrikot ile kol/kürek arasından çıkan, yağlı ve yumuşak bir ettir. Yumuşaklığı, piştiğinde içinin sulu kalması, kendine has lezzeti ve pratik biçimde pişirilebilmesi gibi sebeplerden dolayı et sevenlerin sıklıkla tercih ettiği bir üründür.

Dana Güngörmez Nasıl Pişirilir?

Etin kaba yağları çıkartılıp temizlendikten sonra en lezzetli haliyle dana güngörmez elde edilir. Bu aşamadan sonra sıra dana güngörmezi en lezzetli şekilde pişirmeye gelir. Etin mermerimsi görüntüsü yumuşaklığı konusunda da size fikir verecektir. Eğer kalabalık bir grup için yemek hazırlığı yapıyorsanız tüm dana güngörmezi baharatladıktan sonra fırının gücüne bağlı olarak ortalama 4-5 saat boyunca fırında pişirebilirsiniz. Ardından garnitür ilavesi ile sunabilirsiniz.

Bir başka pişirme alternatifi ise dana güngörmezi ince ince dilimledikten sonra ızgarada pişirmektir. Bu etin lezzetini artıran bir pişirme şeklidir. Dilimlenmiş dana güngörmez et, teflon tavada tereyağını kızdırdıktan sonra 3 dakika kadar önlü arkalı pişirilebilir. Tercihe göre eti taze kekik, biberiye, pul biber ve diğer baharatları da ilave ederek hazırlayabilirsiniz. Servisten hemen önce üzerine kaya tuzu serpebilirsiniz.

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