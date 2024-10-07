JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2024 | Uzman Erbaş personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı Resmi Gazete'de ilan yayımladı. 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını bildiren ilanın ardından vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Uzman Erbaş personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.