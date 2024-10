🤲 CUMA HUTBESİ DİYANET PDF | 4 Ekim Cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES─░ D─░YANET 4 EK─░M ­čĄ▓ Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒'nca konusu belirlenerek cumaya gelen M├╝minlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 4 Ekim 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yay─▒mlayan Diyanet'in rehberli─činde merak edilenleri haberimizde derledik. ─░┼čte detaylar...

4 EK─░M CUMA HUTBES─░ KONUSU

4 Ekim 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Zul├╝m Asla Payidar Olmaz' olarak belirlendi.

4 EKİM CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

Zul├╝m Asla Payidar Olmaz

Muhterem M├╝sl├╝manlar!

Okudu─čum ayet-i kerimede Y├╝ce Rabbimiz ┼č├Âyle buyuruyor: "Sak─▒n Allah'─▒ zalimlerin yapt─▒klar─▒ndan habersiz sanma! Allah, onlar─▒, korkudan g├Âzlerin d─▒┼čar─▒ f─▒rlayaca─č─▒ bir g├╝ne erteliyor."1 Okudu─čum hadis-i ┼čerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) ┼č├Âyle buyuruyor: "Zalimin zulm├╝n├╝ ├Ânlemedik├že size de kurtulu┼č yoktur."

Aziz M├╝minler!

Y├╝ce dinimiz ─░slam'─▒n haram k─▒ld─▒─č─▒ g├╝nahlardan biri de zul├╝md├╝r. Zul├╝m; adaleti g├Âzetmemek, hak ve hukuk tan─▒mamakt─▒r. ─░nsanlar─▒n can─▒na, mal─▒na, namus ve haysiyetine kastetmektir. Zul├╝m, insan─▒n Rabbine, kendisine ve ├ževresine kar┼č─▒ i┼čledi─či bir su├žtur. D├╝nyan─▒n huzur ve bar─▒┼č─▒, insanl─▒─č─▒n gelece─či i├žin b├╝y├╝k bir tehdit ve tehlikedir. Toplumlar─▒n helak olma sebeplerinin ba┼č─▒nda zul├╝m gelmektedir.

K─▒ymetli M├╝sl├╝manlar!

Cen├ób-─▒ Hak, yery├╝z├╝nde adaletin tesis edilmesini, zulm├╝n ortadan kald─▒r─▒lmas─▒n─▒ emretmi┼čtir. G├Ânderdi─či b├╝t├╝n Peygamberlere hakk─▒n h├ókim k─▒l─▒nmas─▒ i├žin zul├╝m ve zalimlerle m├╝cadele g├Ârevi vermi┼č, zulme ve zalime kar┼č─▒ durmaktan ka├žanlar─▒ ise uyarm─▒┼čt─▒r. Bu sebepledir ki zul├╝m ne kadar b├╝y├╝k bir g├╝nahsa zulme r─▒za g├Âstermek de o kadar b├╝y├╝k bir g├╝nah, a─č─▒r bir vebaldir. Mazlumun yan─▒nda olmak, maddi ve manevi imk├ónlar─▒ onlar i├žin seferber etmek, iman─▒n gere─čidir. Her ne sebeple olursa olsun zalime destek olmak, onlara meyletmek, zulm├╝ g├Ârmezlikten gelmek ise yap─▒lan her su├ža ortak olmakt─▒r. Y├╝ce Rabbimiz, bu hususta bizleri ┼č├Âyle ┘Ć┘ů┘łěž ěž┘Ä┘üěž :uyarmaktad─▒r "Zalimlerin yan─▒nda olmay─▒n; sonra ate┼č sizi de yakar."

4 EKİM CUMA HUTBESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

De─čerli M├╝minler!

Y─▒llard─▒r Filistin'de uygulanan zul├╝m, son bir y─▒lda benzeri g├Âr├╝lmemi┼č bir soyk─▒r─▒ma d├Ân├╝┼čt├╝. D├╝nyan─▒n g├Âz├╝ ├Ân├╝nde bir millet topyek├╗n tarihten silinmeye ├žal─▒┼č─▒l─▒yor. Siyonist zalimler, ├žocuk, kad─▒n ve ya┼čl─▒ on binlerce masumu Gazze'de katlettiler, katletmeye de devam ediyorlar. ┼×imdi de k├╝resel su├ž ortaklar─▒yla birlikte ayn─▒ katliam─▒ di─čer ─░slam beldelerine yayarak, d├╝nyay─▒ sava┼č alan─▒na ├ževirmek istiyorlar. Ancak ┼ču husus unutulmas─▒n ki, her ge├žen g├╝n ─░slam beldelerinin kan ve g├Âzya┼č─▒ diyar─▒ haline gelmesinin ba┼čl─▒ca sebebi, M├╝sl├╝manlar aras─▒ndaki ├╝mmet bilincinin, karde┼člik hukukunun zay─▒flam─▒┼č olmas─▒d─▒r. ─░nananlar─▒n ilim, bilim ve teknoloji alan─▒nda ├╝st├╝nl├╝─č├╝n├╝ kaybetmesidir. H├ólbuki Cen├ób-─▒ Hak, birlikte Hep "Allah'─▒n ipine s─▒ms─▒k─▒ sar─▒l─▒n. Par├žalan─▒p b├Âl├╝nmeyin." buyurmakta, birlik ve beraberli─čimizi her zaman g├╝├žl├╝ tutmam─▒z─▒, her t├╝rl├╝ tefrikadan uzak durmam─▒z─▒ istemektedir. "D├╝┼čmanlar─▒n─▒za kar┼č─▒ g├╝c├╝n├╝z yetti─či kadar haz─▒rl─▒k yap─▒n, kuvvet haz─▒rlay─▒n."6 ayetiyle de d├╝┼čmanlar─▒m─▒za kar┼č─▒ her alanda g├╝├žl├╝ olmam─▒z─▒ emretmektedir.

Aziz M├╝sl├╝manlar!

Zul├╝m asla payidar olamayacakt─▒r. Zalimler hain emellerine ula┼čamayacakt─▒r. K├ófirler istemese de Allah nurunu tamamlayacakt─▒r. Bize d├╝┼čen ise, her t├╝rl├╝ ihtilaf─▒ ve ├žeki┼čmeyi bir kenara b─▒rakmak, ─░slam karde┼čli─čini esas almakt─▒r. ├ťmmet bilincini canl─▒ tutmak, birlik ve beraberli─čimize sahip ├ž─▒kmakt─▒r. Maddi ve manevi her alanda g├╝├žl├╝ olmak, bar─▒┼č ve huzuru temin etmek i├žin gayret g├Âstermektir. Zulme destek verenlere, binlerce masumun kan─▒nda eli olanlara her alanda kararl─▒l─▒kla kar┼č─▒ durmakt─▒r. Zulme ve zalimlere kar┼č─▒ yap─▒lacak olan etkinliklere kay─▒ts─▒z kalmamakt─▒r. Unutmayal─▒m ki zalimlere kar┼č─▒ at─▒lan her ad─▒m, s├Âylenen her s├Âz, g├Âsterilen her tav─▒r, ─░slam beldelerinde bar─▒┼č ve esenli─čin yeniden h├ókim olmas─▒na, mazlumlar─▒n g├Âzya┼člar─▒n─▒n dinmesine vesile olacakt─▒r. Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bizi her an k├Ât├╝lere ve k├Ât├╝l├╝klere, zulme ve zalimlere kar┼č─▒ uyan─▒k ve tedbirli olmay─▒ emreden ┼ču hadis-i ┼čerifiyle bitiriyorum: "Kim bir k├Ât├╝l├╝k ve haks─▒zl─▒k g├Âr├╝rse onu eliyle d├╝zeltsin; e─čer buna g├╝c├╝ yetmiyorsa diliyle d├╝zeltsin; buna da g├╝c├╝ yetmiyorsa kalbiyle bu─čzetsin. Bu ise iman─▒n asgar├« gere─čidir."