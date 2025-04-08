Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Arsenal - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)

1. Lig

14:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

17:00 Iğdır FK - İstanbulspor (TRT Spor)

20:00 Manisa FK - Amed SK (TRT Spor)

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

19:00 Türkiye - Slovenya (TRT Tabii Spor 6)

21:30 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan

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