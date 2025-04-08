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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Nisan Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 08:14
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Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Nisan Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Arsenal - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)

1. Lig

14:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

17:00 Iğdır FK - İstanbulspor (TRT Spor)

20:00 Manisa FK - Amed SK (TRT Spor)

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

19:00 Türkiye - Slovenya (TRT Tabii Spor 6)

21:30 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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