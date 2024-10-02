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Haberler Haberler

ALTIN FİYATLARI CANLI | 2 Ekim çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 07:50
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ALTIN FİYATLARI CANLI | 2 Ekim çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

ALTIN VE DOLAR KURU 2 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ekim Çarşamba 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰 CANLI - Güncel döviz hareketleri için tıklayın! (Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)

ABD Doları: 34,18 (Alış) - 34,19 (Satış)

EURO: 38,08 (Alış) - 38,13 (Satış)

STERLİN: 45,36 (Alış) - 45,59 (Satış)

1 DOLAR = 34,18 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉2 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.918,64₺

Gram altın satış: 2.919,08₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.948,00₺

Çeyrek altın satış: 5.007,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.866,00₺

Yarım altın satış: 10.008,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.732,00₺

Tam altın satış: 19.947,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.277,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.584,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.263,00₺

Ata altın satış: 20.470,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Çarşamba günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.

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