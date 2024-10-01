Terazi burcunda güneş tutulması: 2 Ekim 2024 güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? - Güneş tutulması nedir?

Bu yılın ikinci güneş tutulması 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Güneş tutulmasını merakla bekleyenler 2 Ekim 2024 güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nedir? sorguları yapıyor. Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2024 yılının ikinci Güneş Tutulması, 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek. Halkalı Güneş Tutulması, 2 Ekim saat 21:46'da Terazi burcunda 10 derecede gerçekleşecek

Güney Amerika'dan (Şili ve Arjantin) gözlenebilecek olan Güneş tutulması ülkemizden gözlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.