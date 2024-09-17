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MANİSA DEPREM SON DAKİKA | Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika haberine göre, İzmir de dahil olmak üzere Manisa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 14.22 sıralarında yaşanan sarsıntının ardından arama motorlarında 'Manisa'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 15:40
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MANİSA DEPREM SON DAKİKA | Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | Manisa, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssü Akhisar olarak belirlendi. 4,0 şiddetinde olduğu kaydedilen depremin ardından arama motorlarında 'Manisa'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 14.22 'de gerçekleştiğini belirten uzmanlar, derinliğini ise 17,73 km olarak açıkladı.

DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Uşak , Denizli, Kutahya ve çevre illerle de hissedildi.

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