  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

Bugün ay tutulması mı var? | Süper kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girerek Ay’ın gölgede kalması durumudur. Bu, Ay'ın tam olarak Güneş’in ışığından mahrum kaldığı ve Dünya'nın gölgesine girdiği bir olaydır. Tam ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın tam gölgesinde bulunur ve "Kanlı Ay" olarak bilinen kırmızımsı renge bürünür. Peki, Süper kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Bugün ay tutulması mı var? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 23:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün ay tutulması mı var? | Süper kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

"Kanlı Ay," tam ay tutulması sırasında Ay'ın aldığı kırmızımsı rengi ifade eder. Bu renk, güneş ışığının Dünya'nın atmosferinden geçerken kırılması ve Ay'a ulaşmasıyla oluşur. Arama motorlarında ise "Bugün ay tutulması mı var? Süper kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.

Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Süper Kanlı Ay Tutulması, gökyüzünde dikkat çeken nadir bir olaydır ve birkaç astronomik terimin birleşimiyle oluşur. Bu olay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu ve dolunay evresine denk geldiği zamanlarda gerçekleşen tam ay tutulmasını ifade eder.

Süper Ay, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktada olduğu zamanlarda, Ay normalden biraz daha büyük ve parlak görünür. Aynı zamanda, Kanlı Ay olarak bilinen, tam ay tutulması sırasında Ay'ın aldığı kırmızımsı renk, güneş ışığının Dünya'nın atmosferinden geçerken kırılmasıyla ortaya çıkar. Dünya'nın atmosferi, güneş ışığının mavi kısmını yaydığı için, yalnızca kırmızı ışık Ay'a ulaşır ve bu da Ay'ın kırmızımsı bir renkte görünmesine neden olur.

Bu kombinasyon, Süper Kanlı Ay Tutulması olarak adlandırılır ve Ay'ın, hem Dünya'ya en yakın olduğu hem de tam ay tutulması sırasında kırmızımsı bir renkte görünmesini ifade eder. Bu durum, hem astronomi meraklıları hem de gökyüzü gözlemcileri için etkileyici ve ilgi çekici bir olaydır.

Cimbom derbi öncesi rahat kazandı!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: Kenan Yıldız, Del Piero sonrası tarihe geçti! Juventus-PSV maçına damga vurdu...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
Cimbom derbiye lider gidiyor! İşte güncel puan durumu
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Davinson Sanchez'den maç sonu 3'lüsü! Davinson Sanchez'den maç sonu 3'lüsü! 22:34
Okan Buruk'tan F.Bahçe derbisi sözleri! Okan Buruk'tan F.Bahçe derbisi sözleri! 22:29
"Kerem'le bunu konuşmuştuk" "Kerem'le bunu konuşmuştuk" 22:29
"Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum" "Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum" 22:22
"Çok güzel bir derbi bizi bekliyor" "Çok güzel bir derbi bizi bekliyor" 22:22
Cimbom 15 sezon sonra ilki yaşadı! Cimbom 15 sezon sonra ilki yaşadı! 22:18
Daha Eski
Okan Buruk yine tarihe geçti! Okan Buruk yine tarihe geçti! 22:16
Yunus Akgün siftah yaptı! Yunus Akgün siftah yaptı! 22:14
Okan Buruk'tan F.Bahçe sözleri! Okan Buruk'tan F.Bahçe sözleri! 17:45
"Sivasspor’a geldiğim için mutluyum" "Sivasspor’a geldiğim için mutluyum" 17:56
G.Saray - Gaziantep FK | CANLI G.Saray - Gaziantep FK | CANLI 18:17
Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 18:17