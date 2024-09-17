"Kanlı Ay," tam ay tutulması sırasında Ay'ın aldığı kırmızımsı rengi ifade eder. Bu renk, güneş ışığının Dünya'nın atmosferinden geçerken kırılması ve Ay'a ulaşmasıyla oluşur. Arama motorlarında ise "Bugün ay tutulması mı var? Süper kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.

Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Süper Kanlı Ay Tutulması, gökyüzünde dikkat çeken nadir bir olaydır ve birkaç astronomik terimin birleşimiyle oluşur. Bu olay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu ve dolunay evresine denk geldiği zamanlarda gerçekleşen tam ay tutulmasını ifade eder.

Süper Ay, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktada olduğu zamanlarda, Ay normalden biraz daha büyük ve parlak görünür. Aynı zamanda, Kanlı Ay olarak bilinen, tam ay tutulması sırasında Ay'ın aldığı kırmızımsı renk, güneş ışığının Dünya'nın atmosferinden geçerken kırılmasıyla ortaya çıkar. Dünya'nın atmosferi, güneş ışığının mavi kısmını yaydığı için, yalnızca kırmızı ışık Ay'a ulaşır ve bu da Ay'ın kırmızımsı bir renkte görünmesine neden olur.

Bu kombinasyon, Süper Kanlı Ay Tutulması olarak adlandırılır ve Ay'ın, hem Dünya'ya en yakın olduğu hem de tam ay tutulması sırasında kırmızımsı bir renkte görünmesini ifade eder. Bu durum, hem astronomi meraklıları hem de gökyüzü gözlemcileri için etkileyici ve ilgi çekici bir olaydır.