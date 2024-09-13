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MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR DİYANET? 2024 Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulacak?

İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından dua, sadaka, namaz gibi çeşitli ibadetlerle geçirilir. Dini açıdan büyük öneme sahip kandil gününde oruç tutarak Allah'a ibadet etmek isteyenler arama motorlarında 'Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur Diyanet? 2024 Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 09:10
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MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR DİYANET? 2024 Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulacak?

MEVLİD KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR DİYANET? | Hicri takvimin 3 ayı olan Rebiülevvel'in 12. gecesinde eda edilen Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu kutlanır. İnsanlığa yol gösteren ve cahiliye devrinden kurtaran Hz. Muahmmed'in hayatı, ahlakı ve öğretilerinin anlatıldığı bu gece, Müslümanlar tarafından çeşitli ibadetlerle geçirilir. Oruç tutmak da Mevlid Kandili'nde yapılan ibadetler arasında yer alıp 'Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur Diyanet? 2024 Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulacak?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, farz veya vacip bir ibadet olarak kabul edilmez. Bu gece veya ertesi gün oruç tutanlar, nafile orucu tutmuş olurlar. Diyanet'in resmi internet sitesinde, kandil günlerinde oruç tutmakla ilgili şu bilgi verilmiştir:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir."

2024 MEVLİD KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet'in verdiği bilgiye göre, Mevlid Kandili orucunun asıl zamanı, geceyi takip eden gündür. Bu kapsamda Mevlid Kandili orucunu tutmak isteyenler, 2024 yılında 14 Eylül Cumartesi gününe denk gelen kandil gecesi orucu için aynı tarihte sahura kalkabilir. 13 Eylül Cuma gününü 14 Eylül Cumartesi tarihine bağlayan gecede sahur yapılabilir ve 14 Eylül, güneş batana kadar oruç tutulabilir.

2024 MEVLİD KANDİLİ EZAN SAATLERİ

İmsak: 05.10

Güneş: 06.37

Öğle: 13.05

İkindi: 16.36

Akşam: 19.23

Yatsı: 20.44

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