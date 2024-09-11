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ESENLER SU KESİNTİSİ - Esenler'de sular ne zaman gelecek? (11 Eylül 2024)

Esenler 11 Eylül Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Esenler su kesintisi olan mahalleleri ve 11 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 15:00
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ESENLER SU KESİNTİSİ - Esenler'de sular ne zaman gelecek? (11 Eylül 2024)

ESENLER SU KESİNTİSİ 11 EYLÜL 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenler'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Esenler 11 Eylül Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: KAZIM KARABEKİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 11/09/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BİRLİK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 11/09/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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