Haberler Haberler

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM AİS Giriş Ekranı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları, 10 Eylül Salı günü itibarıyla adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak için katıldığı sınavın sonuçlarını merak eden adaylar, ÖSYM'nin duyurusunun ardından arama motorlarında 'DGS sonuç sorgulama ekranı, 2024 DGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM AİS Giriş Ekranı' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM AİS Giriş Ekranı

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM'nin, eğitimini lisans düzeyine yükseltmek isteyenler için düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nda beklenen haber geldi. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurduğu DGS sınavının sonuçları erişime açıldı. İŞte DGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 DGS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS'DE BARAJ VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı bulunmaz; sınavın kendine özgü bir puan hesaplama yöntemi vardır. Adaylar, istedikleri bölümlere yerleşebilmek için, önceki yılın üniversite ve bölüm taban puanlarına bakarak daha iyi bir değerlendirme yapabilirler.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.

Reklam
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Portekiz Kerem'i, İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Ağız sulandırdı, yaptığı delilik"
Ölüm sessizliğinde bir köy, yalan beyan, delil karartma girişimi... Narin cinayetinde yanıt bekleyen 2 soru! Tavşantepe'den gelen pis koku
Arda Güler İspanya'da gündem oldu!
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kostic F.Bahçe'nin 193. yabancısı oldu! Kostic F.Bahçe'nin 193. yabancısı oldu! 11:14
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 10:46
Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 10:33
G.Saray'a yıldız stoper! Fener maçında... G.Saray'a yıldız stoper! Fener maçında... 10:02
Göz-Göz'de rota Julimar Göz-Göz'de rota Julimar 09:57
Yabancı Kuralı sayısı belli oluyor! Yabancı Kuralı sayısı belli oluyor! 09:46
Daha Eski
Çarpıcı Osimhen itirafı! "F.Bahçe istedi ama..." Çarpıcı Osimhen itirafı! "F.Bahçe istedi ama..." 09:03
"G.Saray'a mesaj verdi!" "G.Saray'a mesaj verdi!" 08:41
Bugün kimin maçı var? 10 Eylül Salı Bugün kimin maçı var? 10 Eylül Salı 08:09
Kerem ile İzlanda! Kerem ile İzlanda! 01:53
Hak edilmiş zafer Hak edilmiş zafer 01:51
Özleyeceksiniz Özleyeceksiniz 01:50