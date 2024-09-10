DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM AİS Giriş Ekranı

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM'nin, eğitimini lisans düzeyine yükseltmek isteyenler için düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'nda beklenen haber geldi. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurduğu DGS sınavının sonuçları erişime açıldı. İŞte DGS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 DGS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS'DE BARAJ VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı bulunmaz; sınavın kendine özgü bir puan hesaplama yöntemi vardır. Adaylar, istedikleri bölümlere yerleşebilmek için, önceki yılın üniversite ve bölüm taban puanlarına bakarak daha iyi bir değerlendirme yapabilirler.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.