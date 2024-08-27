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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | ATA AÖF mezuniyet ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF mezuniyet ve üç ders sınavı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi bünyesinde düzenlenen sınavların soru ve cevapları erişime açıldı. Sonuçlar için bekleyiş sürerken ATA AÖF mezuniyet ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. güncel gelişmeleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:37
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 | ATA AÖF mezuniyet ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) mezuniyet ve üç ders sınavları 24 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sorular ve cevaplar erişime açılırken öğrenciler de ATA AÖF mezuniyet ve üç ders sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları tarihi henüz belli olmadı. Yaz okulu ve üç ders sınavı sonuçlarının iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman güncel gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

Öte yandan Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ders başarı notu ara sınav puanının yüzde 30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının yüzde 70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama Derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) yüzde 60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının yüzde 40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

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