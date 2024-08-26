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BEYAZ ÇİKOLATALI KADAYIFLI KEK TARİFİ | nasıl yapılır? malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Beyaz Çikolatalı Kadayıflı Kek, son zamanların en çok araştırılan tatlı tarifleri arasında yerini aldı. Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle modern tatları birleştiren bu tatlı, özellikle özel günlerde ve misafir ağırlamada tercih ediliyor. Hafif ve lezzetli yapısıyla dikkat çeken beyaz çikolatalı kadayıflı kek tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıyla sizlerle. İşte beyaz çikolatalı kadayıflı kekin tüm detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:41
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BEYAZ ÇİKOLATALI KADAYIFLI KEK TARİFİ | nasıl yapılır? malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

BEYAZ ÇİKOLATALI KADAYIFLI KEK TARİFİ | Beyaz çikolatalı kadayıflı kek, Türk tatlılarının en sevilen yenilikçi tariflerinden biri olarak dikkat çekiyor. Misafir sofralarını şenlendiren, pratik yapılışı ve lezzetli tadıyla herkesin beğenisini kazanan beyaz çikolatalı kadayıflı kek tarifini araştıranlar, arama motorlarında 'Beyaz Çikolatalı Kadayıflı Kek tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' gibi detayları sorguluyor. İşte detaylar...

BEYAZ ÇİKOLATALI KADAYIFLI KEK TARİFİ

Malzemeleri:

📍4 yumurta

📍1 su bardağı toz şeker

📍1 su bardağı ayçiçek yağı

📍1 su bardağı un

📍2 paket (20 gr) kabartma tozu

📍1 paket (5 gr) vanilya

📍150 gr kavrulmuş kuru tel kadayıf

📍1 Avuç ceviz

Şerbeti için;

📍2 su bardağı toz şeker

📍3,5 su bardağı su

Yapılışı;

📍 Öncelikle şerbeti hazırlayalım. Suyu ve şekeri tencereye alıp 10 dakika kadar kaynatalım. Şerbeti soğumaya bırakalım.

📍 Kekin yapımı için; Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpalım. Sıvıyağ ekleyip çırpalım.Unu, kabartma tozlarını ve vanilyayı ekleyip çırpalım.

📍 Kadayıfları bıçak yardımı ile küçük küçük keselim. Kek karışımına ekleyip güzelce çırpalım.

📍 Cevizleri ekleyip, son kez çırpalım.

📍 Dikdörtgen borcama sıvı yağı dökelim. Karışımı eşit bir şekilde yayıp, güzelce batıralım.

📍 180 derecede 30 dakika kadar üzeri kızarıncaya dek pişirelim.

📍 Fırından çıkartıp sıcakken keselim.

📍 Soğumuş şerbeti, kekin üzerine dökelim. 1-2 saat dinlendirip, kekin kekin şerbetini çekmesi için bekleyelim. Servise hazır.

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