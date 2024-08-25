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Bakan Osman Aşkın Bak'tan Christoph Daum için taziye mesajı

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Alman teknik direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 11:59
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Bakan Osman Aşkın Bak'tan Christoph Daum için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Alman teknik direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik adamın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Futbolumuza önemli katkılarda bulunan, her müsabaka öncesi İstiklal Marşı'mızı söyleyerek bizlerden biri olduğunu gösteren Christoph Daum'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Daum ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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