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KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Son dakika KPSS Lisans, ÖABT sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM'nin lisans mezunu ve son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve ÖSBT sınavlarına katılan adaylar arama motorlarında 'KPSS Sonuç sorgulama ekranı' araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 10:16
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KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Son dakika KPSS Lisans, ÖABT sonuçları açıklandı

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyurusuna göre, KPSS Lisans sınavı sonuçları açıklandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçlarına "www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2024 KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen KPSS itiraz süreci detaylı olarak anlatılıyor. İşte KPSS sınav sonucu itirazı:

  • KPSS sınav sorularına itiraz etmek için sınavdan sonra ilk 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi doldurmak,
  • KPSS sınav sonucuna KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra 10 gün içinde itiraz dilekçesi göndermek,
  • İtiraz dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM'nin internet adresinden alınacak evrak referans numarasını eklemek,
  • İtiraz ve inceleme masraflarını karşılamak için ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırmak ve dekontu dilekçeye eklemek,
  • Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine göndermek.

KPSS SINAV SONUCU İTİRAZI ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2024 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

2024 KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024 KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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