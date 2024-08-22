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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Ağustos Perşembe 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, ' 22 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 22 Ağustos Perşembe Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 21:13 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 21:36
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Ağustos Perşembe 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 22 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 22 Ağustos Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Ağustos Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 22 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

11 - 30 - 14 - 40 - 31 - 52

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