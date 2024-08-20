KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 | GSB yurt başvuruları nasıl yapılır? e-Devlet yurt başvurusu

KYK YURT BAŞVURU EKRANI 2024 | Üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunan KYK yurtları ile ilgili beklenen haber geldi. Milyonlarca üniversite öğrencisini bünyesinde barındıran Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarına başvurular başladı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın yaptığı duyurunun ardından KYK yurt başvuru ekranı ve detayları sizler için derledik.

2024 - 2025 KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADIM ADIM YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

YURT BAŞVURUSU YAPILIRKEN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT KAYIT SÜRECİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIN

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK BURS, YURT BAŞVURUSU HER YIL TEKRARLANMALI MI?

Geçtiğimiz senelerde KYK yurduna başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve yurtta barınan üniversite öğrencileri, eğitimleri tamamlanana kadar yurtta kalma hakkı kazanıyor. Öğrenci, ön lisans bölümünde iken yurtta kalmak için başvuruda bulunursa, ön lisans eğitimini tamamlayana dek (2 yıl), lisans eğitimi için başvurduysa 4 yıl yurtta kalma hakkına sahip oluyor. Bunun için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

2024 - 2025 KYK YURDU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Son güncellemesi 2024'ün Ocak ayında yapılan KYK burs ücretleri şöyle:

💰Lisans Öğrencileri: 2 bin TL

💰Yüksek Lisans Öğrencileri: 4 bin TL

💰Doktora öğrencileri: 6 bin TL

KYK BURSU, KREDİSİ 12 AY MI ÖDENİYOR?

KYK bursu alan öğrenciler tüm eğitim dönemleri boyunca KYK bursu alırlar. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder. KYK bursu örgün eğitim dönenimde olduğu gibi yaz aylarında da öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Geçtiğimiz sene açıklanan yurt ücretlerine göre, Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlendi.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.