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KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM 2024 | Ön lisans KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan ve kamuda çalışmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. KPSS ön lisans başvuruları geçtiğimiz ay alınmıştı. Sınav yerleri için bekleyiş sürerken adaylar giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecekler. Peki, "Ön lisans KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 15:32
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KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM 2024 | Ön lisans KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM ön lisans KPSS başvurularını temmuz ayında almıştı. Her yıl yaz aylarında oturumlar halinde düzenlenen sınava milyonlarca aday giriyor. Sınava sayılı günler kala Ön lisans KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2 yıllık üniersite mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans için sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Adaylar sınav yerleri açıklandıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM sistemine girerek belgelerini temin edebilecekler.

ÖN LİSANS KPSS 2024 NE ZAMAN?

KPSS ön lisans bu yıl 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavdan 8 gün önce sınav yerlerinin belli olması bekleniyor.

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