ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? 2024-2025 adım adım üniversite kayıt rehberi (e-KAYIT SAYFASI)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? | YKS sınavına katılan yaklaşık 3 milyondan adaydan başarılı olan ve bir yükseköğretim programına yerleşenler için kayıt süreci, 19 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Üniversite öğrencisi olmayı resmileştiren bu adımda adaylar, e-Devlet üzerinden e-kayıt işlemleriyle ya da üniversiteye giderek yüz yüze kayıt yaptırma işlemini tamamlamalıdır. Peki üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte 2024-2025 adım adım üniversite kayıt rehberi (e-KAYIT SAYFASI)...

2024 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

2024-2025 akademik yılı için üniversite kayıtları 19 - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri ise 19 - 21 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2024 ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversite kayıtları için istenen belgeler, genel olarak şöyle sıralanabilir:

📋Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi: Mezun olduğunuz okuldan almanız gereken bu belge, kayıt sırasında ibraz edilmelidir.

📋Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartınız ya da nüfus cüzdanınızın aslı yanınızda olmalıdır.

📋Vesikalık Fotoğraf: Genellikle 12 adet vesikalık fotoğraf istenir, ancak bu sayı üniversiteye göre değişebilir.

📋Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Dekontu: Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları ve vakıf üniversitelerinde öğrenim ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bu belgelerin yanı sıra, bazı üniversiteler özel belgeler talep edebilirler. Bu nedenle, kayıt öncesinde üniversitenizin web sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeniz önemlidir.

e-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-kayıt, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite e-Kayıt" hizmetini kullanarak işlemlerini tamamlayabilirler. E-kayıt yapan adayların ayrıca üniversitelere gidip kayıt yaptırmalarına gerek yoktur; ancak üniversiteler, belirli belgelerin fiziki olarak teslim edilmesini talep edebilir. E-kayıt süreci için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

2024-2025 ADIM ADIM e-KAYIT REHBERİ

1.Adım

e-Devlet'e Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

2. Adım

"Üniversite e-Kayıt" Hizmetini Seçin: "e-Hizmetler" bölümünden bu hizmeti bulun ve seçin.

3. Adım

Bilgilerinizi Onaylayın: Kayıt bilgileriniz ekranda görünecektir. Doğru olup olmadığını kontrol edin.

4. Adım

Kayıt Onayı: Tüm bilgileri doğruladıktan sonra, e-kayıt işlemini tamamlayın.

5.Adım

E-kayıt, öğrencilere zaman kazandırırken, üniversitelerdeki yoğunluğu da azaltır. Ancak, her üniversite e-kayıt kabul etmeyebilir; bu nedenle tercih ettiğiniz üniversitenin bu sistemi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek önemlidir.

YÜZ YÜZE KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yapmayı tercih etmeyen ya da bu seçeneği kullanamayan öğrenciler, üniversitelerine giderek yüz yüze kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Yüz yüze kayıt yapacak olan adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli adımlar bulunmaktadır:

2024-2025 ADIM ADIM YÜZ YÜZE KAYIT REHBERİ

1.Adım

Gerekli Belgeler: Kayıt için gerekli belgeleri önceden hazırlamanız gerekmektedir. Diploma, mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeler mutlaka yanınızda bulunmalıdır.

2.Adım

Kayıt Yeri ve Tarihi: Üniversitenizden kayıt tarihleri ve yer bilgileri hakkında bilgi alın. Kayıtlar genellikle fakülte binalarında yapılmaktadır.

3. Adım

Katkı Payı ve Ücretler: Eğer katkı payı ya da öğrenim ücreti ödemeniz gerekiyorsa, bu işlemi kayıt öncesinde tamamlamanız gerekmektedir.

4. Adım

Yüz yüze kayıt sırasında üniversitelerin talep edebileceği ek belgeler ve diğer detaylar için mutlaka üniversitenizin web sitesini kontrol edin.

MEZUNİYET BEKLEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇİCİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Lise mezuniyeti bekleyen veya tek ders sınavlarına girecek öğrenciler için geçici kayıt işlemleri de yapılabilir. Bu adaylar, geçici olarak kayıtlarını yaptırdıktan sonra, 31 Aralık 2024 tarihine kadar mezuniyet belgelerini ibraz etmelidirler. Aksi takdirde geçici kayıtları iptal edilecektir.