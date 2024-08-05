ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

TEMMUZ 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın 7. enflasyon verisi olan Temmuz ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TEMMUZ 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Bu ayın 3. günü Cumartesi gününe denk geldiğinden 2024 yılının yedinci enflasyon verisi olan Temmuz ayı enflasyon rakamları, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Buna göre eflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi.

HAZİRAN 2024 ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.