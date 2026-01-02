Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, karneler ne zaman verilecek? MEB sömestr tatili ne zaman?

Sömestr tatili (15 tatil) 2026, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından şimdiden merakla araştırılıyor. Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesine yaklaşılırken, "Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?" ve "Karneler hangi gün verilecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi çalışma takvimiyle birlikte, 2026 yılına ait sömestr tatili tarihleri netlik kazandı. MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 sömestr tatili başlangıç ve bitiş tarihi, öğrencilerin dinlenme ve tatil planlarını şekillendirecek. Karnelerin dağıtılacağı günün belirlenmesiyle birlikte, aileler de yarıyıl tatiline yönelik programlarını yapmaya başladı. Özellikle şehir dışı seyahat ve tatil planları açısından 15 tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği büyük önem taşıyor.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

MEB takvimine göre birinci dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karnelerin verilmesinin ardından yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatilinin ardından okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim-öğretim yılı ise 19 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2. ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI SÜRPRİZİ

2026 yılı MEB okul takviminde dikkat çeken başlıklardan biri de ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması oldu. Takvime göre 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak olan ikinci ara tatil, 20–22 Mart 2026 Ramazan Bayramı ile birleşiyor.

👉 Bu takvim sayesinde öğrenciler, Mart ayında daha uzun bir bahar tatili yapma fırsatı yakalayacak. MEB yetkilileri, eğitim planlamalarının bu doğrultuda yapılması gerektiğini belirtirken, olası güncellemelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını da hatırlattı.