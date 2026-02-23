Sahura saat kaçta kalkacağız? 24 Şubat Salı sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve imsak saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere herkes bulunduğu ilin imsak vaktini öğrenmek istiyor. Bu gece sahur saat kaçta? 24 Şubat Salı imsak vakti ne zaman? sorularının cevabı merak ediliyor. Diyanet il il sahur ve iftar vakitlerini paylaşıyor. Peki, 24 Şubat sahura saat kaçta kalkacağız? İşte, il il imsak vakitleri...

SAHURA SAAT KAÇTA KALKACAĞIZ?

Sahur vakti, imsakla birlikte sona erer ve oruç başlar. Bu nedenle vatandaşların yaşadıkları şehre göre güncel imsak saatini kontrol etmeleri önem taşıyor.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

24 ŞUBAT 2026 SAHUR VAKİTLERİ

İstanbul: 06:15

Ankara: 06:00

İzmir: 06:23

Bursa: 06:15

Antalya: 06:10

Adana: 05:51

Konya: 05:59

Gaziantep: 05:43

Kayseri: 05:51

Diyarbakır: 05:31

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

İMSAK VAKTİ NEDİR?

İmsak vakti, sabah namazı vaktinin başlangıcını ve orucun başlama anını ifade eder. Bu nedenle sahur, imsak saatinden önce tamamlanmalıdır.