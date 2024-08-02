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EMEKLİ FARK ÖDEMESİ SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı fark ödemesi ne zaman?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekli maaş farkının ne zaman yatırılacağı da belli oldu. SSK (4A) ve BAĞKUR (4B) emeklilerine yüzde 24,73 zam yapılırken memur ve memur emeklisi (4C) ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. Peki Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞKUR emekli maaş farkı ödeme takvimi ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 10:05
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EMEKLİ FARK ÖDEMESİ SON DAKİKA | En düşük emekli aylığı fark ödemesi ne zaman?

EMEKLİ FARK ÖDEMESİ SON DAKİKA | Milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam oranları belli oldu. Temmuz zammı ile emeklilerin yılın ikinci yarısında geçerli olan zam oranı yüzde 24.73 oldu. Temmuz ayı Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'ye yükseltilirken emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞKUR emekli maaş farkı ödeme takvimi ve detaylar...

4A, 4B, 4C SSK BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

En düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesi 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.

4A, 4B, 4C, SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihiyle ilgili olarak SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz'da ödenecek.

Buna göre aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SSK - BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor.

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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