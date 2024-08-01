YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ÖSYM YÖKDİL-2 sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

YÖKDİL, akademik kadrolarda çalışmak isteyen öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri için bir dil yeterlilik belgesi sağlar. Ayrıca, lisansüstü programlara (yüksek lisans ve doktora) başvuracak adayların yabancı dil bilgilerini ölçer. Her yıl düzenlenen sınavın bu yıl ikincisi 11 Ağustos'ta yapılacak. Adayların sorguladığı ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava girecek olan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak giriş belgelerine erişebilirler.

2024 YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.