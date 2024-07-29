LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI | SORGULAMA EKRANI MEB 2024

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Nakil sürecinde işlemlerini bitirmiş olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini de tamamlayınca sonuçlar için araştırmalara başladı. İşte detaylar ve LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS NAKİL SONUÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

LGS nakil sonuçları açıklandığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.