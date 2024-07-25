Haberler Haberler SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sayısal puanı ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sayısal puanı ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

YKS kapsamında yapılan TYT ve AYT'nin geride kalmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. AYT'de sayısal sınavına katılan ve bu alanda tercih yapmayı planlayan adaylar, sayısal bölümlerin taban puanları için araştırmalarını hızlandırdı. YKS sayısal ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:45 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:59
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SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sayısal puanı ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye sayısal alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS sayısal ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.

YKS SAYISAL- MF PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

2 YILLIK ÖN LİSANS SAYISAL BÖLÜMLERİ

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Ağız ve Diş Sağlığı
  • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Anestezi
  • Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
  • Bilişim Güvenliği Teknolojisi
  • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Bilgisayar Operatörlüğü
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Bilgisayar Teknolojisi
  • Bitki Koruma
  • Biyokimya
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
  • Boya Teknolojisi
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Çevre Koruma ve Kontrol
  • Çevre Sağlığı
  • Deniz Ulaştırma ve İşletme
  • Deri Teknolojisi
  • Diş Protez Teknolojisi
  • Diyaliz
  • Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
  • Döküm
  • Eczane Hizmetleri
  • Elektrik
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
  • Elektrikli Cihaz Teknolojisi
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • Elektronik Teknolojisi
  • Elektronörofizyoloji
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı
  • Endüstriyel Cam ve Seramik
  • Endüstriyel Kalıpçılık
  • Enerji Tesisleri İşletmeciliği
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  • Evde Hasta Bakımı
  • Fizyoterapi
  • Gemi İnşaatı
  • Gemi Makineleri İşletmeciliği
  • Geoteknik
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
  • Gıda Teknolojisi
  • Giyim Üretim Teknolojisi
  • Harita ve Kadastro
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
  • İlk ve Acil Yardım
  • İnşaat Teknolojisi
  • İnternet ve Ağ Teknolojileri
  • İş Makineleri Operatörlüğü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İş ve Uğraşı Terapisi
  • Kaynak Teknolojisi
  • Kimya Teknolojisi
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Laboratuvar Teknolojisi
  • Madencilik Teknolojisi
  • Makine
  • Makine, Resim ve Konstrüksiyon
  • Mekatronik
  • Metalurji
  • Mobil Teknolojileri
  • Mobilya ve Dekorasyon
  • Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
  • Nükleer Tıp Teknikleri
  • Odyometri
  • Optisyenlik
  • Ortopedik Protez ve Ortez
  • Otomotiv Teknolojisi
  • Otopsi Yardımcılığı
  • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
  • Podoloji
  • Polimer Teknolojisi
  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi
  • Radyoterapi
  • Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
  • Raylı Sistemler İşletmeciliği
  • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Makinistliği
  • Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
  • Sahne ve Dekor Tasarımı
  • Seramik ve Cam Tasarımı
  • Sondaj Teknolojisi
  • Sulama Teknolojisi
  • Süt ve Besi Hayvancılığı
  • Süt ve Ürünleri Teknolojisi
  • Tahribatsız Muayene
  • Tarım Makineleri
  • Tekstil Teknolojisi
  • Tekstil ve Halı Makineleri
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  • Uçak Teknolojisi
  • Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
  • Üretimde Kalite Kontrol
  • Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yağ Endüstrisi
  • Yapı Denetimi
  • Yapı Ressamlığı
  • Yapı Tesisat Teknolojisi
  • Yapı Yalıtım Teknolojisi
  • Yaşlı Bakımı
  • Yat Kaptanlığı

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4 YILLIK SAYISAL LİSANS BÖLÜMLERİ

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Adli Bilimler
  • Adli Bilişim Mühendisliği
  • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
  • Aktüerya Bilimleri
  • Astronomi ve Uzay Bilimleri
  • Bahçe Bitkileri
  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
  • Basım Teknolojileri
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
  • Bitki Koruma
  • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
  • Biyokimya
  • Biyoloji
  • Biyoloji Öğretmenliği
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Biyomühendislik
  • Biyosistem Mühendisliği
  • Biyoteknoloji
  • Cevher Hazırlama Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
  • Deri Mühendisliği
  • Dijital Oyun Tasarımı
  • Dil ve Konuşma Terapisi
  • Diş Hekimliği (5 Yıllık)
  • Ebelik
  • Eczacılık (5 Yıllık)
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  • Enerji Bilimi ve Teknolojileri
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Ergoterapi
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • Fizik
  • Fizik Mühendisliği
  • Fizik Öğretmenliği
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Fotonik
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
  • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
  • Gemi ve Yat Tasarımı
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
  • Geomatik Mühendisliği
  • Gerontoloji
  • Gıda Mühendisliği
  • Gıda Teknolojisi
  • Harita Mühendisliği
  • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
  • Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
  • Hemşirelik
  • Hidrojeoloji Mühendisliği
  • İç Mimarlık
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • İmalat Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • İstatistik
  • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşletme Mühendisliği
  • Jeofizik Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
  • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
  • Kimya
  • Kimya Mühendisliği
  • Kimya Öğretmenliği
  • Kimya-Biyoloji Mühendisliği
  • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
  • Maden Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
  • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
  • Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
  • Matematik
  • Matematik Mühendisliği
  • Matematik Öğretmenliği
  • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Meteoroloji Mühendisliği
  • Mimarlık
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Moleküler Biyoteknoloji
  • Mühendislik Programları
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
  • Nanobilim ve Nanoteknoloji
  • Nanoteknoloji Mühendisliği
  • Nükleer Enerji Mühendisliği
  • Odyoloji
  • Optik ve Akustik Mühendisliği
  • Orman Endüstrisi Mühendisliği
  • Orman Mühendisliği
  • Otomotiv Mühendisliği
  • Perfüzyon
  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
  • Peyzaj Mimarlığı
  • Pilotaj
  • Polimer Malzeme Mühendisliği
  • Raylı Sistemler Mühendisliği
  • Su Bilimleri ve Mühendisliği
  • Su Ürünleri Mühendisliği
  • Süt Teknolojisi
  • Şehir ve Bölge Planlama
  • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
  • Tarımsal Biyoteknoloji
  • Tarımsal Genetik Mühendisliği
  • Tarımsal Yapılar ve Sulama
  • Tarla Bitkileri
  • Tekstil Mühendisliği
  • Tıp (6 Yıllık)
  • Tıp Mühendisliği
  • Tohum Bilimi ve Teknolojisi
  • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  • Tütün Eksperliği
  • Uçak Bakım ve Onarım
  • Uçak Elektrik ve Elektroniği
  • Uçak Gövde ve Motor Bakımı
  • Uçak Mühendisliği
  • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
  • Uzay Mühendisliği
  • Uzay ve Uydu Mühendisliği
  • Veteriner (5 Yıllık)
  • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
  • Yapay Zeka Mühendisliği
  • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
  • Yazılım Geliştirme
  • Yazılım Mühendisliği
  • Ziraat Mühendisliği Programları
  • Zootekni

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