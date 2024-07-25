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Cuma namazı farz mı, vacip mi? | Cuma namazı hükmü nedir, nasıl kılınır? - DİYANET 2024

Cuma günleri Müslümanlar tarafından mübarek gün olarak kabul edilir. Öğle vakti geldiğinde cuma namazı için camiye gidilir ve cemaatle birlikte cuma namazı kılınır. Konu ile ilgili net bilgisi olmayanlar ise Cuma namazı farz mı, vacip mi? Cuma namazı hükmü nedir, nasıl kılınır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detayları ve diyanet'in açıklamaısnı sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 16:09
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Cuma namazı farz mı, vacip mi? | Cuma namazı hükmü nedir, nasıl kılınır? - DİYANET 2024

Cuma namazı her hafta cuma günleri öğle ezanı vaktinde cemaatle birlikte kılınıyor. Zaman zaman konuyla ilgili şüpheye düşebilen müminler ise Cuma namazı farz mı, vacip mi? Cuma namazı hükmü nedir, nasıl kılınır? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesinde yazan bilgilere göre; "Hz. Peygamber (s.a.s.) de "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur." Yani cuma namazı farzdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır.

1.Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir, doğrulunur ve tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gider ve doğruluruz. Ardından tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Ardından doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Ardından doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

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