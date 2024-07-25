AÖF AÇIKÖĞRETİM taban puanları | 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar

AÖF AÇIKÖĞRETİM taban puanları | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında düzenlenen TYT ve AYT sınavlarının ardından milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi taban puanlarını araştıran adaylar için 'AÖF Açıköğretim taban puanları, 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
2024 AÖF 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ, SIRALAMA VE KONTENJANLAR
Felsefe (Açıköğretim)
Puan Türü: EA
Kontenjan: 400
Yerleşen: 410
En büyük (Tavan) Puan: 361,77556
En küçük (Taban) Puan: 234,10297
Başarı Sırası: 1.088.677
Görsel İletişim Tasarımı
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 1200
Yerleşen: 1230
En büyük (Tavan) Puan: 409,13438
En küçük (Taban) Puan: 266,46119
Başarı Sırası: 637.094
Halkla İişkiler ve Reklamcılık
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 4800
Yerleşen: 4920
En büyük (Tavan) Puan: 421,67133
En küçük (Taban) Puan: 243,97444
Başarı Sırası: 880.470
Sağlık Yönetimi
Puan Türü: EA
Kontenjan: 1600
Yerleşen: 1640
En büyük (Tavan) Puan: 414,02936
En küçük (Taban) Puan: 254,15747
Başarı Sırası: 836.997
Sosyal Hizmet
Puan Türü: EA
Kontenjan: 500
Yerleşen: 510
En büyük (Tavan) Puan: 400,01301
En küçük (Taban) Puan: 283,79537
Başarı Sırası: 538.964
Sosyoloji
Puan Türü: EA
Kontenjan: 1000
Yerleşen: 1025
En büyük (Tavan) Puan: 406,95534
En küçük (Taban) Puan: 242,40057
Başarı Sırası: 979.901
Tarih
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 2400
Yerleşen: 2459
En büyük (Tavan) Puan: 427,38325
En küçük (Taban) Puan: 252,27273
Başarı Sırası: 787.466
Türk Dili ve Edebiyatı
Puan Türü: SÖZ
Kontenjan: 2800
Yerleşen: 2870
En büyük (Tavan) Puan: 446,41852
En küçük (Taban) Puan: 246,47414
Başarı Sırası: 852.207
Yönetim Bilişim Sistemleri
Puan Türü: EA
Kontenjan: 600
Yerleşen: 612
En büyük (Tavan) Puan: 396,07615
En küçük (Taban) Puan: 272,75897
Başarı Sırası: 639.478
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Puan Türü: EA
Kontenjan: 500
Yerleşen: 513
En büyük (Tavan) Puan: 368,24248
En küçük (Taban) Puan: 232,20109
Başarı Sırası: 1.114.630
İktisat (İngilizce)
Puan Türü: EA
Kontenjan: 150
Yerleşen: 154
En büyük (Tavan) Puan: 358,65324
En küçük (Taban) Puan: 235,84042
Başarı Sırası: 1.065.583
Maliye
Puan Türü: EA
Kontenjan: 500
Yerleşen: 511
En büyük (Tavan) Puan: 362,39800
En küçük (Taban) Puan: 239,78319
Başarı Sırası: 1.013.774
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Puan Türü: EA
Kontenjan: 900
Yerleşen: 923
En büyük (Tavan) Puan: 415,15972
En küçük (Taban) Puan: 251,98668
Başarı Sırası: 862.154
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Puan Türü: EA
Kontenjan: 150
Yerleşen: 154
En büyük (Tavan) Puan: 382,24482
En küçük (Taban) Puan: 237,85549
Başarı Sırası: 1.038.739
Uluslararası İlişkiler
Puan Türü: EA
Kontenjan: 600
Yerleşen: 615
En büyük (Tavan) Puan: 382,16684
En küçük (Taban) Puan: 241,48330
Başarı Sırası: 991.684
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Puan Türü: EA
Kontenjan: 150
Yerleşen: 154
En büyük (Tavan) Puan: 420,12650
En küçük (Taban) Puan: 252,84779
Başarı Sırası: 851.929
Havacılık Yönetimi
Puan Türü: EA
Kontenjan: 1000
Yerleşen: 1025
En büyük (Tavan) Puan: 445,28669
En küçük (Taban) Puan: 244,79464
Başarı Sırası: 949.637
İşletme
Puan Türü: EA
Kontenjan: 800
Yerleşen: 813
En büyük (Tavan) Puan: 431,73586
En küçük (Taban) Puan: 255,93593
Başarı Sırası: 816.504
İşletme (İngilizce)
Puan Türü: EA
Kontenjan: 150
Yerleşen: 154
En büyük (Tavan) Puan: 400,22309
En küçük (Taban) Puan: 261,47098
Başarı Sırası: 755.089
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Puan Türü: EA
Kontenjan: 400
Yerleşen: 410
En büyük (Tavan) Puan: 373,13109
En küçük (Taban) Puan: 255,15023
Başarı Sırası: 825.530
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.