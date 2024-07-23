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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? | Temmuz 2024 faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı için piyasaların gözü Para Politikası Kurulu'na çevrildi. İç ve dış piyasada kritik öneme sahip olan faiz, geçtiğimiz ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Temmuz 2024 faiz kararı beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 09:06
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? | Temmuz 2024 faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutmasının ardından Para Politikaları Kurulu'nun Temmuz ayı için alacağı karar heyecanla bekleniyor. Temmuz ayı faiz kararı hakkında ekonomistlerin görüşleri, beklenti anketi ve tahminler merak ediliyor. Peki Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti. Bu kapsamda, Temmuz ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 23 Temmuz 2024 Salı günü yapılacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI 2024 TEMMUZ AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,95 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

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