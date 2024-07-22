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MEB 2. NAKİL SONUÇLARI 2024 | LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul

LGS'ye katılan öğrenciler 2. nakil sonuçlarının açıklanması için nefeslerini tuttu. MEB tarafından açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, önümüzdeki 4 yıl boyunca eğitim görecekleri okulu öğrenmek için saatleri sayarken arama motorlarında araştırması hız kazanan 'MEB 2. nakil sonuçları 2024, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul ve LGS 2. tercihler, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 22:49
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MEB 2. NAKİL SONUÇLARI 2024 | LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı'nda ikinci tercihler 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınıyor. 1,5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda tercihlerin açıklanmasının ardından 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak ediliyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının MEB'in resmi internet sitesi olan e-Okul üzerinden, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında adayların erişimine açılması bekleniyor.

Eğitim hayatının önemli dönüm noktalarından olan lise öğrenimi için nefesler tutulmuşken sınava yeni giren öğrenciler için 3. tercih seçeneği de bulunuyor.

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