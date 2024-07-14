Haberler Haberler 15 Temmuz doktorlara tatil mi? | 15 Temmuz 2024 Pazartesi hastaneler, aile hekimleri, eczaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz doktorlara tatil mi? | 15 Temmuz 2024 Pazartesi hastaneler, aile hekimleri, eczaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili detaylar resmi tatil olması dolayısıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Doktorların resmi tatillerde çalışıp çalışmadıkları merak edilirken 15 Temmuz doktorlara tatil mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi hastaneler, aile hekimleri, eczaneler açık mı, kapalı mı? sorguları yapılıyor. Detayları ve güncel bilgileri ise sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 21:07
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15 Temmuz doktorlara tatil mi? | 15 Temmuz 2024 Pazartesi hastaneler, aile hekimleri, eczaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan bu günde hastanelerin, aile hekimlerinin ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 15 Temmuz doktorlara tatil mi? 15 Temmuz 2024 Pazartesi hastaneler, aile hekimleri, eczaneler açık mı, kapalı mı? sorguları yapılırken detayları ve merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI 2024?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 15 Temmuz günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 15 Temmuz Pazartesi günü hastanelerin yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacaktır.

15 TEMMUZ 2024 SAĞLIK OCAĞI, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de resmi tatil olan 15 Temmuz Pazartesi günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 16 Temmuz Salı gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

15 TEMMUZ 2024 ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. Eczane görevlileri, tatilin ardından yeni mesaiye 16 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

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