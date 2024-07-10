15 Temmuz'da kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Pazartesi günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2024 Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 15 Temmuz'da kapalı olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.