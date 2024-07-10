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15 Temmuz 2024 Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? | 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşların tatil yapması bekleniyor. Kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar ise 15 Temmuz Pazartesi günü kargoların ve özellikle PTT Kargo'nun çalışıp çalışmadığını merak ediyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu? sorularının yanıtları araştırılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 18:07
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15 Temmuz 2024 Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? | 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu?

15 Temmuz'da kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Pazartesi günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2024 Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da PTT Kargo çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 15 Temmuz'da kapalı olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

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