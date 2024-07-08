METEOROLOJİ İL İL UYARDI: Sel, su baskını, yıldırım, heyelan... (8 Temmuz hava durumu)⚡

METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 8 Temmuz Pazartesi günü ülkenin birçok ilinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yağışların yer yer 'çok kuvvetli' seviyeye ulaşacağını bildiren yetkililer, 9 il için tedbir çağrısı yaptı. 8 Temmuz Pazartesi hava durumunu sizler için derledik.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.07.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da hava oldukça sıcak olacak. Sıcaklık 32 dereceyi bulacak ve en düşük sıcaklık 24 derece olacak.