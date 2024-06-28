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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN? | 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı'nın isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası için başvurular, 27 Haziran Perşembe günü itibarıyla başladı. Sağlık personellerinin Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yaptığı başvurularda son tarih 1 Temmuz olarak belirlenirken arama motorlarında sorgulanan 'Sağlık Bakanlığı kura ne zaman? 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 13:21
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN? | 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN? | Sağlık Bakanlığı'nın iller arası isteüe bağlı atama kurası için bekleyiş sürüyor. Başvuru süreci devam eden kuraya son başvuru tarihi 1 Temmuz olarak belirlendi. Haziran dönemi isteğe bağlı yer değiştirme kurası duyurusunda 'Sağlık Bakanlığı kura ne zaman? 2024 iller arası atama kurası ne zaman çekilecek?' soruları da cevap bulurken detayları sizler için derledik.

2024 İLLER ARASI ATAMA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

İLLER ARASI ATAMA KURASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacak. Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.

İLLER ARASI ATAMA KURASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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