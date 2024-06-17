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SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 💵 | Emekli maaş zammı ne zaman? - Zamlı emekli maaşları ne kadar?

Temmuz ayında emekliye yapılacak olan emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılın ilk yarısında etkili olan enflasyon oranları maaşlara yapılacak olan zam oranında da belirleyici olacak. Emekli maaş zammı ne zaman? Zamlı emekli maaşları ne kadar? sorularının yanıtları araştırılırken konuyla ilgili son durumu ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 18:18
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SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 💵 | Emekli maaş zammı ne zaman? - Zamlı emekli maaşları ne kadar?

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | TÜİK'in Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli zamlarında veriler ilk 4 ay için netleşti. Memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zamda belirleyici faktör olan 6 aylık enflasyon farkını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? - En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?' sorguları yapıyor. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

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