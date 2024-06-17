Bankalar, hastaneler, eczaneler gibi bazı kurum ve kuruluşlar 9 günlük bayram tatili boyunca bazı günler kapalı olacak. Para transfer ve ödeme işlemleri için bankaların çalışma saatlerini merak edenler 'Perşembe günü (20 Haziran 2024) bankalar açık olacak mı? Bankalar için bayram tatili kaç gün, ne zaman açılacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak.

Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

20 Haziran 2024 Perşembe ve 21 Haziran 2024 Cuma tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.