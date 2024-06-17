KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitiyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? | Hac ve kurban kesme ibadetlerinin yapıldığı Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar gününe denk geldi. Öğrencilerin 14 Haziran Cuma günü karnelerini alması ve tatil sezonunun başlaması sebebiyle Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenirken arama motorlarında 'Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi gün bitiyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, HANGİ GÜN BİTİYOR?

Başkan Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan açklamasında "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatili, 23 Haziran Pazar günü sona erecek. Çalışanlar, 24 Haziran Pazartesi günü mesaiye başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi