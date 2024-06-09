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Bugün sınav mı var? | Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 08:10
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Bugün sınav mı var? | Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | ÖSYM sınavları hafta sonu yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşlar bugün sınav var mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyorlar. Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ne sınavı var? sorguları yapılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini güncel liste halinde yayınlıyor. Yapılan sınavların sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Bugün sınav mı var? İşte detaylar...

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu üniversiteye giriş sınavı olan YKS (TYT, AYT ve YDT) sınavları yapılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan YKS üç oturumda tamamlanacak.

YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri şu belgeleri yanında bulundurmak zorundadır:

  • Sınava giriş belgesi
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında yer almaları önerilmektedir.

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