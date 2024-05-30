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SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI | Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı nereden ve nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu olma koşuluyla uzman erbaş alımı haberi ardından vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı nereden ve nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:30
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SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI | Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı nereden ve nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI - Resmi Gazete'de önemli bir karar yayımlandı. Lise mezunu olma şartını karşılayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı nereden ve nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayınlanan bir duyuruya göre, başvurular 3-14 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların en az lise veya buna denk bir okuldan mezun olmaları ve 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, askerlik hizmetini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş/er olarak tamamlamış veya devam eden adaylar da ilana başvurabilecekler. Ancak, sözleşmeli erbaş/erlerin 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Askerlik hizmetini tamamlamış adaylarda terhis tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmemiş olma şartı aranacak.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak görev yapmış olanlar ile askeri öğrencilik ilişiği kesilmiş olanlar başvuruda bulunamayacaklar.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yer alan ilan göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.

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