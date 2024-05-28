Haberler Haberler YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

Bu yıl YKS'ye girerek üniversiteye gitmeyi planlayan 3 milyon 36 bin 945 aday için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavdan önce düzenlediği deneme sınavı ile adayların performansını ölçerken TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen deneme sınavına katılan adaylar, arama motorlarında 'YKS dene sınavı sonuç sorgula, OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 10:20
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YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı YKS sınavları, 2024 yılında 8-9 Haziran tarihlerinde, 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınava sayılı günler kala MEB, mezunların ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir deneme sınavı düzenledi. OGM Materyal ile yapılan sınavın 3 oturumu 3 ayrı günde düzenlenirken sınava katılanlar, arama motorlarında 'OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

OGM MATERYAL YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs Salı günü, saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

OGM MATERYAL YKS DENEME SINAVI SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Deneme sınavının sonuçları, sınava girilen sistem üzerinden yayımlanacak. Soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

YKS DENEME SINAVI SORU ÇÖZÜM VIDEOLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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