YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULA | Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı YKS sınavları, 2024 yılında 8-9 Haziran tarihlerinde, 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınava sayılı günler kala MEB, mezunların ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir deneme sınavı düzenledi. OGM Materyal ile yapılan sınavın 3 oturumu 3 ayrı günde düzenlenirken sınava katılanlar, arama motorlarında 'OGM Materyal YKS deneme sınavı sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

OGM MATERYAL YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs Salı günü, saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

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OGM MATERYAL YKS DENEME SINAVI SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Deneme sınavının sonuçları, sınava girilen sistem üzerinden yayımlanacak. Soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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